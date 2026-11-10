به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، رئیس هیئت کشتی کردستان و مربی اسبق تیم ملی کشتی فرنگی کشور، با تمجید از افتخارآفرینی ابوالفضل محمدنژاد در رقابت‌های قهرمانی زیر ۲۳ سال جهان، این کشتی‌گیر سنگین‌وزن را مایه افتخار مردم کردستان دانست و از برگزاری مرحله نخست مسابقات کشوری بزرگسالان و انتخابی تیم ملی در دی‌ماه به میزبانی سنندج خبر داد.

جمشید خیرآبادی با بیان اینکه مردم کردستان به وجود چنین قهرمانانی افتخار می‌کنند، افزود: محمدنژاد با درخشش در رقابت‌های جهانی نشان داد که استان کردستان از ظرفیت‌ها و استعداد‌های ارزشمندی در رشته کشتی برخوردار است و امیدواریم بتوانیم بیش از گذشته از این توانمندی‌ها در مسیر توسعه کشتی استان بهره ببریم.

وی با اشاره به برنامه‌های پیش‌روی کشتی استان، بیان کرد: مسابقات کشوری بزرگسالان و مرحله نخست انتخابی تیم ملی در دی‌ماه سال جاری به میزبانی سنندج برگزار خواهد شد که پیش‌بینی می‌شود این رقابت‌ها در دهه دوم دی‌ماه برگزار شود.

خیرآبادی با اشاره به ظرفیت بالای کشتی‌گیران کردستانی تصریح کرد: امیدواریم تیم قدرتمند کردستان با بهره‌گیری از توانمندی قهرمانان و سرمایه‌های ارزشمند خود از جمله مبین عظیمی، قهرمان سقزی، ابوالفضل محمدنژاد و دیگر کشتی‌گیران شایسته استان از جمله نوروزیان، ده ده جانی و انوری، بتواند در رقابت‌های پیش‌رو نتایج مطلوبی کسب کند.

ابوالفضل محمدنژاد، دلاور نام‌آور و پدیده سنگین‌وزن تیم ملی کشتی آزاد جمهوری اسلامی ایران در دسته ۱۲۵ کیلوگرم است.

او که اصالتاً اهل دیار بیجار در استان کردستان بوده، با تکیه بر قدرت بدنی حیرت‌انگیز و تکنیک‌های ناب، به یکی از مخوف‌ترین فوق‌سنگین‌های حال حاضر کشتی جهان تبدیل شده است.

سال ۲۰۲۶ برای محمدنژاد یک سال تاریخی بود؛ کسب مدال طلای جوانان جهان در اسلواکی و سپس فتح مقتدرانه مدال طلای امید‌های جهان (زیر ۲۳ سال) در لاس‌وگاس آمریکا (بدون از دست دادن حتی یک امتیاز)، نشان داد که کشتی آزاد ایران صاحب یک پادشاه جدید و بی‌رقیب در دسته سنگین‌وزن شده است.