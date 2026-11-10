به گزارش خبرگزاری صداوسیما متن پیام محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

درگذشت آرمان مهربان، آهنگساز، نوازنده و هنرمند موسیقی ایران، ضایعه‌ای تأسف‌بار برای جامعه هنری کشور است.

ساخت پوم‌سمفونی «سرباز» در پاسداشت مقام شهید حاج قاسم سلیمانی، از انتخاب‌های ماندگار او در مسیر هنری‌اش بود. او از جمله نخستین آهنگسازانی بود که پس از شهادت سردار سلیمانی، با زبان موسیقی به این واقعه و شخصیت ملی پرداخت.

ارزش کار هنرمندی چون مهربان، در روزهایی بیشتر آشکار می‌شود که فشار فضای رسانه‌ای و جریان‌های وابسته به دشمن می‌کوشند مرزهای بیان هنری را تعیین کنند. او ترجیح داد به جای سکوت یا فاصله گرفتن از باورهایش، از زبان تخصصی و ابزار هنر برای بیان آنچه به آن اعتقاد داشت استفاده کند. این همان معنای هنر متعهد است؛ هنری که استقلال و شأن حرفه‌ای خود را حفظ می‌کند، اما نسبت به ایران، مردم و سرنوشت جامعه بی‌تفاوت نمی‌ماند.

درگذشت این هنرمند را به خانواده محترم ایشان، دوستان و همکاران و جامعه موسیقی کشور تسلیت می‌گویم و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت و مغفرت و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت دارم.

آرمان مهربان آهنگساز، نوازنده و پژوهشگر موسیقی دوشنبه (۱۸ آبان ماه) پس از دوره‌ای بیماری در ۵۲ سالگی دار فانی را وداع گفت.

مهربان متولد ۱۳۵۳ بود و صدها قطعه موسیقی در کارنامه داشت.

«پوئم سمفونی سرباز» مهمترین اثری بود که مهربان در طول دوران هنری‌اش ساخت است. از سوی دیگر این اثر، مهمترین اثر موسیقایی است که برای ادای احترام به حاج قاسم سلیمانی ساخته شد. آرمان مهربان، پوئم سمفونی سرباز را در نخستین سالگرد شهادت حاج قاسم ساخت و آن را با ارکستر سمفونیک صدا و سیما ضبط کرد. بعدها این اثر بارها با ارکسترهای مختلف اجرا شد.

آثار آرمان مهربان را رهبرانی مانند آرش امینی، نصیر حیدریان و همایون رحیمیان رهبری کرده‌اند.

مراسم تشییع و وداع با پیکر آرمان مهربان، صبح روز چهارشنبه ۲۰ آبان از ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه در حوزه هنری برگزار می‌شود.