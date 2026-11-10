رئیس‌جمهور ترکیه در دیدار با دبیرکل سازمان ملل متحد در آنتالیا تأکید کرد: آنکارا با همکاری کشور‌های منطقه به تلاش‌های خود برای کاهش تنش میان ایران و آمریکا و حل اختلافات از طریق دیپلماسی ادامه می‌دهد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا؛ رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهور ترکیه در حاشیه سی‌ویکمین کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد (COP۳۱) در آنتالیا با آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

اردوغان در این دیدار با اشاره به افزایش تنش‌ها میان تهران و واشنگتن اعلام کرد ترکیه با همکاری کشور‌های منطقه، تلاش‌های خود را برای کاهش تنش‌ها و دستیابی به راه‌حل‌های مبتنی بر توافق و دیپلماسی ادامه می‌دهد.

رئیس‌جمهور ترکیه همچنین با اشاره به میزبانی کشورش از اجلاس کاپ ۳۱ ابراز امیدواری کرد این کنفرانس به نقطه آغاز تازه‌ای برای حل مشکلات ناشی از تغییرات اقلیمی در جهان تبدیل شود.

این دیدار در حاشیه نشست بین‌المللی تغییرات اقلیمی در آنتالیا برگزار شد؛ نشستی که موضوع مقابله با پیامد‌های تغییرات آب‌وهوایی و تقویت همکاری‌های بین‌المللی در دستور کار آن قرار دارد.