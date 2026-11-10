پایش هوشمند گله‌های شتر با استفاده از حسگرهای پیشرفته و ارسال هشدارهای فوری به شتربانان، طرحی نوآورانه است که با هدف افزایش بهره‌وری، کاهش خسارات و حفاظت از محیط زیست، از روستای ساغند آغاز شده و اکنون در هفت استان دیگر کشور نیز در حال اجراست.

شتر‌داری هوشمند؛ گامی نوین برای توسعه پایدار و کاهش تلفات جاده‌ای و ریلی

شتر‌داری هوشمند؛ گامی نوین برای توسعه پایدار و کاهش تلفات جاده‌ای و ریلی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد ، طرح هوشمندسازی پرورش شتر با همکاری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد و یک شرکت دانش‌بنیان، گام تازه‌ای در مسیر تحول دامداری سنتی و توسعه فناوری‌های نوین در بخش کشاورزی و دامپروری کشور به شمار می‌رود.

در این طرح، اطلاعات مربوط به گله شتر از طریق حسگرهای نصب‌شده بر گردن دام‌ها به‌صورت مستمر پایش و رصد می‌شود تا شتربانان بتوانند با اطلاع دقیق از وضعیت و موقعیت گله، مدیریت مؤثرتری بر فعالیت‌های دامپروری داشته باشند.

یک واحد پرورش شتر در روستای ساغند، پیشگام اجرای این فناوری شده است. از مهم‌ترین قابلیت‌های این سامانه، شناسایی نزدیک شدن گله به محدوده‌های پرخطر و ممنوعه، از جمله خطوط ریلی و جاده‌هاست؛ به‌گونه‌ای که به‌محض ورود دام‌ها به این محدوده‌ها، پیامک هشدار برای شتربان ارسال می‌شود تا اقدامات پیشگیرانه به‌موقع انجام گیرد.

اجرای این طرح نقش مؤثری در پیشگیری از حوادث و تصادفات شترها با قطار و وسایل نقلیه داشته و بنا بر گزارش‌های ارائه‌شده، شمار این حوادث در محدوده اجرای طرح به صفر رسیده است.

افزایش بهره‌وری در پرورش شتر، کاهش رفت‌وآمد ساربانان و در نتیجه صرفه‌جویی در مصرف سوخت، ارتقای صرفه اقتصادی فعالیت‌های دامپروری، حفاظت از محیط زیست و صیانت از منابع طبیعی از دیگر دستاوردهای این شیوه نوین شترداری است.

موفقیت اجرای این طرح در ساغند موجب شده است که هوشمندسازی شتر‌داری علاوه بر این روستا، در هفت استان دیگر کشور نیز در دستور کار قرار گیرد. همچنین این طرح در سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) به‌عنوان طرح برگزیده شناخته شده و دولت نیز آن را به‌عنوان برنامه‌ای ملی برای اجرا در استان‌های کشور ابلاغ کرده است.

در ادامه این دستاوردها، شرکت دانش‌بنیان مجری طرح از نسل جدید حسگرهای هوشمند خود با قابلیت‌های ارتقایافته رونمایی کرده است؛ فناوری‌هایی که می‌توانند زمینه مدیریت دقیق‌تر گله‌ها و توسعه هرچه بیشتر دامداری هوشمند را فراهم کنند.

بی‌تردید، هوشمندسازی شتر‌داری را می‌توان گامی مؤثر در پیوند دانش، فناوری و ظرفیت‌های بومی دانست؛ تحولی که علاوه بر کاهش خسارات و افزایش بهره‌وری، می‌تواند به توسعه پایدار، رونق اقتصادی و ارتقای معیشت جوامع روستایی کمک کند.