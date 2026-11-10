به همت خیران نیک‌اندیش مهابادی، بیش از ۱۰۰ بسته معیشتی میان خانواده‌های نیازمند این شهرستان توزیع شد؛ اقدامی که بخشی از شبکه گسترده خدمات‌رسانی ۸ مرکز نیکوکاری محله‌محور و تخصصی در مهاباد به شمار می‌رود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، فرهنگ ریشه‌دار انفاق، بخشش و دستگیری از نیازمندان بار دیگر در مهاباد جلوه‌ای زیبا آفرید و دست‌های یاریگر خیران، مرهمی بر زخم‌های خانواده‌های کم‌برخوردار شد. در این مرحله از کمک‌های مومنانه، بیش از ۱۰۰ بسته معیشتی میان نیازمندان توزیع شد.

محمد احمدی، مدیر مرکز خیریه، در حاشیه این مراسم گفت: امروز با همراهی و همدلی خیران مهابادی توانستیم ۱۱۰ بسته معیشتی را به ارزش هر بسته ۵ میلیون تومان و در مجموع با ارزش کلی ۵۵۰ میلیون تومان تحویل مددجویان مرکز دهیم. همچنین برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شده است تا تا پایان سال جاری نیز بسته‌های حمایتی دیگری را آماده و میان جامعه هدف توزیع کنیم.

در همین زمینه، ساماندهی کمک‌های مردمی در بستر‌های ساختاریافته نقش بسزایی در اثربخشی این اقدامات دارد.

احمد نوذری، مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) مهاباد، با تشریح فعالیت این نهاد و مراکز مردمی گفت: در شهرستان مهاباد ۸ مرکز نیکوکاری با مجوز کمیته امداد در حال فعالیت هستند که ۶ مرکز از این تعداد به صورت محله‌محور و ۲ مرکز دیگر به صورت تخصصی خدمت‌رسانی می‌کنند.

وی افزود: این مراکز در سال جاری توانسته‌اند اقدامات بسیار خوبی در حوزه‌های مسکن، اشتغال و سایر نیاز‌های اقشار نیازمند به ثمر برسانند که بی‌شک با استمرار و تقویت یاری‌رسانی خیران، گستره و عمق این کمک‌ها بیشتر خواهد شد.

فرهنگ اصیل انفاق و یاری‌رسانی، سنتی حسنه است که با مشارکت آحاد مردم می‌تواند بار سنگینی را از دوش خانواده‌های کم‌درآمد برداشته و موجبات امید و نشاط را در جامعه فراهم سازد.