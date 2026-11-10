مردم آبادان و خرمشهر در دویست‌وپنجاه‌وپنجمین شب تجمع‌های مردمی، بر حمایت خود از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و تلاش برای ساخت ایرانی قوی‌تر تأکید کردند.

تأکید مردم آبادان و خرمشهر بر اقتدار ملی و حمایت از نیروهای مسلح

تأکید مردم آبادان و خرمشهر بر اقتدار ملی و حمایت از نیروهای مسلح

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ شرکت‌کنندگان در این تجمع‌ها با اشاره به توانمندی و اقتدار نیروهای هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، از نقش نیروهای مسلح در دفاع از کشور سخن گفتند.

شماری از حاضران نیز با تأکید بر ادامه حضور در تجمع‌های شبانه، این حضور را نشانه همراهی و حمایت خود از کشور و نیروهای مدافع امنیت دانستند.

در این تجمع‌ها، مردم آبادان و خرمشهر بر ضرورت حفظ همبستگی، تقویت اقتدار ملی و تلاش برای ساخت ایرانی قوی‌تر تأکید کردند.