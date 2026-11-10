در راستای تکریم خانواده‌های معظم شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت، کاروان زیارتی خانواده‌های شهدای پادگان ۱۵ خرداد اصفهان در فضایی معنوی عازم عتبات عالیات شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛این سفر معنوی با هدف قدردانی از صبر، پایداری و فداکاری خانواده‌های معزز شهدا و تقویت روحیه مقاومت برگزار شده است تا زائران ضمن بهره‌مندی از فیض زیارت اعتاب مقدسه در عراق، یاد و خاطره شهیدان سرافراز را گرامی بدارند.

فرمانده پادگان ۱۵ خرداد در تشریح اهداف این برنامه فرهنگی و معنوی گفت: «خانواده‌های معظم شهدا چشم و چراغ این ملت هستند و امنیت، استقلال و اقتدار امروز کشور مرهون خون پاک شهیدانی است که این عزیزان در دامن خود پرورش داده‌اند.»

وی افزود: «برگزاری این سفر زیارتی کوچک‌ترین قدمی است که در قبال صبر، استقامت و فداکاری این خانواده‌های بزرگوار بر دوش خود احساس می‌کنیم و بدون شک، زنده نگه داشتن یاد شهدا و ترویج روحیه ایثار و مقاومت در گروی تکریم واقعی و مستمر یادگاران آنان است.»

فرمانده پادگان ۱۵ خرداد افزود: سلسله برنامه‌های فرهنگی، زیارتی و حمایتی به منظور تجلیل از مقام شامخ خانواده‌های شهدا و ایثارگران این مجموعه به صورت مستمر در دستور کار قرار دارد و در طول سال جاری با قوت پیگیری خواهد شد.