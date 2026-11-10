معرفی برترینهای مسابقات پارابیلیارد قهرمانی ایران
پرونده ششمین دوره رقابتهای پارابیلیارد قهرمانی کشور با معرفی بازیکنان برتر بسته شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، ششمین دوره مسابقات بیلیارد جانبازان و توان یابان قهرمانی کشور (ماده اسنوکر)، گرامیداشت شهید جاویدالاثر ماکان نصیری با همکاری فدراسیون بولینگ و بیلیارد در دو کلاس نشسته و ایستاده با حضور ۳۰ ورزشکار از ۱۵ استان برگزار شد.
نتایج آن به شرح زیر است:
در کلاس ایستاده:
مقام اول: هادی هدایتی (استان البرز)
مقام دوم: اسماعیل صفوی (استان البرز)
مقام سوم مشترک: حمیدرضا کاظمی و رضا قربانی (استان قزوین)
در کلاس نشسته:
مقام اول: داریوش یاغی (استان سیستان و بلوچستان)
مقام دوم: امین صادقیان (استان فارس)
مقام سوم مشترک: یاسر میر (استان مازندران) _ فرهاد زبرجدی (استان قزوین)