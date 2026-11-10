مردم استان مرکزی در همدلی با هموطنان، برای دویست و پنجاه چهارمین بار، تصویر ساختگی آمریکا در افکارعمومی را مخدوش کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ ۲۵۴ شب ایستادگی و وفاداری ملت مبعوث، محاسبات واشنگتن و تل‌آویو را زیر پای اراده مردم قهرمان ایران به شکست محکوم کرد.

۲۵۴ شب حضور پیوسته مردم، تصویری را که واشنگتن از فروپاشی سریع ایران ساخته بود، در ذهن ناظران جهانی مخدوش کرد. سناریویی که بر محور خیابان‌های خالی و مردمی که به گمان آنان، با فشار و تهدید به سمت اهداف آمریکا حرکت می‌کنند، نوشته شده بود.

حالا پس از ۲۵۴ شب، حضور مردم به یکی از پرتکرارترین سوژه‌های تحلیل رسانه‌های بین‌المللی تبدیل شده است و آنچه دشمن را بیش از هر چیز غافلگیر کرد، نه تعداد حاضران، بلکه تداوم آن در ۲۵۴ شب پی در پی بود.