اعضای شبکه سارقان زورگیر تلفن همراه و موتورسیکلت در شهر کرمان شناسایی و دستگیر شدند.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان،فرمانده انتظامی استان در این باره گفت: ۳ سارق از اتباع خارجی که با یک موتورسیکلت در کوچه و پس کوچه‌های تاریک و خلوت مناطق مختلف شهر با تهدید چاقو و قمه اقدام به خفت گیری و سرقت گوشی تلفن همراه می‌کردند، شناسایی و دستگیر شدند.

سردار جلیل موقوفه ئی افزود: متهمان شامل سه سارق و یک مالخر تاکنون به ارتکاب ۲۵ فقره سرقت تلفن همراه شهروندان و سرقت ۵ دستگاه موتورسیکلت اعتراف کرده‌اند.

بگفته وی کشف یک موتورسیکلت مورد استفاده در سرقت و زورگیری‌های خیابانی و دو موتورسیکلت سرقتی، دستگیری دیگر افراد مرتبط با این شبکه و شناسایی مالباختگان در دستور کار پلیس آگاهی قرار دارد.