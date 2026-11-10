به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، مدیرکل بهزیستی استان همدان در نشست هماهنگی برگزاری این جشنواره گفت: این جشنواره از ۲۴ تا ۲۷ آذرماه با حضور گروه‌های نمایشی پنج استان به میزبانی همدان برگزار می‌شود.

محمد قادری احسان‌پور با اشاره به اینکه این جشنواره با هدف توانمندسازی افراد دارای معلولیت، شناسایی استعداد‌های هنری و فراهم‌کردن زمینه حضور مؤثر این افراد در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی برگزار می‌شود افزود: در این جشنواره ۲۷۰ افراد دارای معلولیت از استان‌های همدان، کردستان، لرستان و ایلام حضور خواهند داشت.

معاون سیاسی - امنیتی و اجتماعی استاندار همدان هم با تأکید بر اهمیت برگزاری این جشنواره گفت: باید برنامه‌ریزی‌ها به‌گونه‌ای باشد که علاوه بر جامعه هدف، عموم مردم نیز امکان حضور در برنامه‌ها و تماشای اجرا‌های هنرمندان دارای معلولیت را داشته باشند.

درویشی با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری همدان افزود: برگزاری جشنواره‌های مختلف در کنار برنامه‌های گردشگری استان می‌تواند زمینه حضور بیشتر گردشگران و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی همدان را فراهم کند.

در پایان این نشست از پوستر دهمین جشنواره منطقه‌ای تئاتر افراد دارای معلولیت «زاگرس» رونمایی شد.