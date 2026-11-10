به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان ،معاون متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان اعلام کرد: دانش آموزان کرمانی در جشنواره جوان خوارزمی رتبه سوم کشور را کسب کردند

خسروشاهی افزود: امسال از۱۶۳طرح ارائه شده دانش آموزان، ۱۹طرح دعوت به دفاع شدند و از ۹طرح دعوت شده مرحله حضوری ۴طرح برگزیده وزارت علوم شدند.

بگفته وی: دانش آموزان شهرستان‌های کرمان، فاریاب، بم، گلباف و چترود در جشنواره ملی حائز رتبه‌های یک تا سوم و شایسته تقدیر شدند.