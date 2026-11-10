موانع پرداخت تسهیلات و تعیین تکلیف طرح‌های متوقف‌مانده تا مطالبه شفافیت از بانک‌ها و تسریع در تأمین زیرساخت‌های خدماتی در جلسه شورای مسکن آذربایجان شرقی بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار در این جلسه با تأکید بر ضرورت شفاف‌سازی عملکرد بانک‌های عامل در اجرای طرح نهضت ملی مسکن، ارائه گزارش دقیق از وضعی تسهیلات و تشریح دلایل تأخیر یا مخالفت با پرداخت آنها را خواستار شد.

ظفر محمدی تأکید کرد: بانک‌ها باید به‌صورت مشخص اعلام کنند که هر پرونده در چه مرحله‌ای قرار دارد و در صورت رد درخواست تسهیلات، دلایل قانونی و مستند این تصمیم را به دستگاه‌های مسئول ارائه دهند.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی نیز در این جلسه با تشریح آخرین وضع اجرای طرح نهضت ملی مسکن گفت: تسریع در پرداخت تسهیلات، به‌ویژه تسهیلات متمم، از مهم‌ترین الزامات پیشبرد طرح‌ها و تحقق برنامه‌های پیش‌بینی‌شده است.

بابک نجفیان افزود: بخشی از واحد‌ها به مراحل پایانی ساخت رسیده‌اند، اما تکمیل آنها همچنان به تأمین مالی، پرداخت به‌موقع تسهیلات بانکی و تأمین آورده متقاضیان وابسته است.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی برای افتتاح واحد‌های مسکونی تا پایان سال، بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، بنیاد مسکن و شرکت‌های مسئول ساخت طرح‌ها تأکید کرد و افزود: دستگاه‌های خدمات‌رسان در حوزه آب و برق باید با رفع موانع و تکمیل زیرساخت‌ها، زمینه آماده‌سازی واحد‌ها برای افتتاح را فراهم کنند.

جمشید برزگر، رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان کشور هم در این جلسه با اشاره به ضرورت تسریع در اجرای طرح‌های نهضت ملی مسکن، بر لزوم توجه ویژه به طرحهایی که با وجود پیشرفت فیزیکی قابل قبول، در ادامه مسیر با موانع اجرایی و تأمین منابع مواجه شده‌اند تأکید کرد و گفت: نباید طرح‌ها صرفاً به دلیل نرسیدن به درصد مشخصی از پیشرفت، از چرخه حمایت و پیگیری خارج شوند، خواستار بررسی شرایط واقعی هر طرح و فراهم کردن زمینه لازم برای ادامه فعالیت سازندگان شد.

فرهاد سعیدی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند نیز با بیان اینکه صرف ارسال نامه به دستگاه‌های ملی برای حل مشکلات کافی نیست، بر لزوم پیگیری مستمر مکاتبات و دریافت پاسخ مشخص از مراجع تصمیم‌گیر تأکید کرد.