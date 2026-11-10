تیم‌های پدل دختران و پسران رده‌های سنی کشورمان در رقابت‌های قهرمانی آسیا - اندونزی، در نخستین دیدار‌های خود مقابل استرالیا و لبنان به برتری دست یافتند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، در بازی اول، تیم پسران کمتر از ۱۴ سال ایران با ترکیب امیر پارسا ذوالفقاری و علیرضا حاج ملاحیدری به میدان رفت که این بازی با نتایج مشابه ۶ بر ۴ به سود ایران خاتمه یافت. در دومین بازی (رده سنی کمتر از ۱۶ سال) امیرطا‌ها دهقانی و رامتین رافعی برابر تیم دوم لبنان قرار گرفتند که این دیدار نیز با برتری ۶ بر ۲ و ۶ بر ۳ پسران کشورمان به پایان رسید.

در دیدار سوم و پایانی (رده سنی کمتر از ۱۸ سال)، علیرضا تقی‌زاده و مهراد منصوری به میدان رفتند که این بازی نیز با برتری ۶ بر ۲ و ۶ بر ۴ تیم ایران به پایان رسید. با این نتیجه تیم پدل کشورمان مقابل لبنان به برتری ۳ بر صفر دست یافت. ساعتی پیش نیز تیم دختران کشورمان با همین نتیجه استرالیا را شکست داد تا روز نخست، با ۲ برد ارزشمند برای تیم پدل ایران همراه باشد.

در ادامه این مسابقات تیم دختران ایران فردا به مصاف فیلیپین می‌رود و پسران کشورمان برابر قزاقستان صف آرایی خواهند کرد.

رقابت‌های پدل قهرمانی جوانان آسیا در شرایطی به میزبانی جاکارتا (اندونزی) پیگیری می‌شود که تیم ایران در دو بخش پسران و دختران در این رویداد حضور دارد. از هر گروه پسران ۲ تیم جواز حضور در نیمه‌نهایی را به دست آوردند و برای کسب مقام‌های اول تا چهارم رقابت خواهند کرد، در حالی که تیم‌های باقی‌مانده برای تعیین جایگاه نهایی از پنجم تا هشتم بازی می‌کنند.

گروه اول – ژاپن، عربستان، استرالیا و کویت

گروه دوم – امارات، ایران، قزاقستان و لبنان

در بخش دختران نیز این مسابقات با حضور ۶ تیم استرالیا، اندونزی، ایران، ژاپن، فیلیپین و تایلند برگزار می‌شود که در آن تیم‌ها به دو گروه سه تیمی تقسیم شدند. دو تیم برتر هر گروه به نیمه نهایی راه پیدا می‌کنند تا برای کسب عنوان قهرمانی و جایگاه‌های اول تا چهارم رقابت کنند، در حالی که دو تیم سوم برای تعیین جایگاه پنجم و ششم با یکدیگر رو‌به‌رو می‌شوند.

گروه اول – استرالیا، فیلیپین و ایران

گروه دوم – اندونزی، تایلند و ژاپن

رقابت‌های پدل رده‌های سنی قهرمانی جوانان آسیا ۱۶ تا ۲۳ آبان با حضور تیم‌های مختلف آسیایی برگزار می‌شود که نمایندگان ایران در سه رده سنی زیر ۱۴، ۱۶ و ۱۸ سال و در دو بخش دختران و پسران به مصاف رقبای خود خواهند رفت.

تیم پسران کشورمان تحت نظر ارسلان محمدی و حمید مبارکی و تیم دختران با هدایت صحابه فرد و آیسان آبسالان به سرپرستی سمیرا قدسی و محمدحسین نقاشیان در این رویداد حضور دارند.

جانا صافی، آرمیتا عزت‌نژاد، دلان بیطرفان، بهار حاجی‌ملاحیدر، جانان بیطرفان، هلیا عقیلی، رومینا رافعی، ارغوان امیرخانلو، یاسمین حسنی و نیلا رحیمی در بخش دختران و علیرضا حاجی‌ملاحیدر، تیام نصیری، رامتین رافعی، سپهر مهربخش، سید دانیال احرامیان، صدرا عاطفی، آراد آسوده، پارسا ذوالفقاری، طا‌ها دهقان، علی تقی‌زاده، عطاالله فرحناک و مهراد منصوری تیم پسران ایران را تشکیل می‌دهند.