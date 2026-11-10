کاروان «اهالی بهشت» امروز با حضور در دو دانشگاه اصفهان، فرصتی برای دیدار دانشجویان و استادان با پیکر‌های شهدای گمنام فراهم کرد؛ دیداری که یادآور پیوند نسل امروز با روز‌های دفاع مقدس بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛کاروان «اهالی بهشت» امروز پیش از ظهر به دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) رسید و دانشجویان و استادان میزبان پیکر‌های شهدای گمنام شدند.

همچنین کاروان بهشت امروز مهمان دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان شد و حضور شهدا در فضای دانشگاه، حال‌وهوای متفاوتی ایجاد کرد.

شماری از دانشجویان این دیدار را فرصتی برای آشنایی نزدیک‌تر با ایثار و فداکاری نسل دوران دفاع مقدس دانستند و گفتند چنین برنامه‌هایی می‌تواند زمینه شناخت بیشتر جوانان از تاریخ کشور را فراهم کند.

کاروان «اهالی بهشت» حرکت خود را از ۱۲ آبان‌ماه از حرم حضرت زینب (س) اصفهان آغاز کرده و در روز‌های گذشته به شهرها، روستاها، مدارس و مراکز مختلف استان رفته است. حضور در مدارس و دانشگاه‌ها از محور‌های برنامه امسال این کاروان است.