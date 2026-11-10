مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی گفت:با توجه به تقاضای مکرر شهروندان، فرآیند درخواست افزایش مبلغ کالابرگ و همچنین رسیدگی به پرونده‌های قطع شده، از فردا چهارشنبه آغاز می‌شود.

محمدرضا ولیان، در گفتگوی تلفنی با خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، افزود: متقاضیان افزایش مبلغ کالابرگ، بر اساس رقم اول سمت راست کد ملی خود، می‌توانند در روز‌های مشخص‌شده به سامانه «my.gov.ir» مراجعه کرده و درخواست خود را ثبت نمایند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی، اظهار کرد: افراد با آخرین رقم کد ملی ۰ یا ۱ فردا چهارشنبه ۲۰ آبان، افراد با رقم آخر کدملی ۲، ۳، و ۴ پنجشنبه ۲۱ آبان، متقاضیان با رقم آخر کدملی ۵، ۶ و ۷ جمعه ۲۲ آبان و متقاضیان با آخرین رقم کدملی ۸ و ۹ شنبه ۲۳ آبان، می‌توانند به سامانه مذکور مراجعه و در خواست خود را ثبت نمایند.

درخواست بررسی مجدد برای کالابرگ‌های قطع شده

ولیان بیان کرد: علاوه بر این، شهروندانی که کالابرگ آنها قطع شده است، می‌توانند از طریق کد ستاره ۵۰۰ ستاره ۱۴۶۳ مربع وبا شماره گیری عددسه، درخواست بررسی مجدد خود را ثبت کنند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی، افزود: پس از ثبت درخواست، این افراد موظف هستند با مراجعه به سامانه حمایت، نسبت به تکمیل اظهارنامه خود اقدام نمایند. نتایج بررسی مجدد، پس از گذشت یک ماه از تاریخ درخواست، از طریق همین سامانه قابل استعلام خواهد بود.