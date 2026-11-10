با حضور نمایندگان دستگاههای عضو شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی قم؛
برنامههای هفته بزرگداشت مقام زن و روز مادر بررسی شد
جلسه ستاد هفته بزرگداشت مقام زن و روز مادر با حضور نمایندگان دستگاههای عضو شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و بانوان فعال در حوزه فرهنگی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم
، حجتالاسلام ذاکریرئوف در جلسه ستاد هفته بزرگداشت مقام زن و روز مادر، ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، امسال را سالی متفاوت دانست و بر نقش ارزنده و اثرگذار بانوان تأکید کرد.
وی گفت: رویکرد ستاد در برنامههای امسال، برجستهسازی نقش بانوان است و مراسم هفته بزرگداشت مقام زن و روز مادر با رنگوبویی متفاوت برگزار خواهد شد.
ذاکریرئوف مرور بیانات «امام شهید» و تبیین بیانات «امام رشید» را از راهبردهای ستاد برشمرد و بر پیوند کمیته بانوان با دستگاههای اجرایی استان تأکید کرد.
در پایان این نشست، وی با صدور حکمی خانم حیدری را بهعنوان دبیر ستاد هفته بزرگداشت مقام زن و روز مادر منصوب کرد.