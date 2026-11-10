

وی با اشاره به اهمیت تأمین ناوگان حمل‌ونقل دانش‌آموزی برای اعزام زائران به مناطق عملیاتی جنوب و غرب کشور، افزود: با توجه به مسافت طولانی خراسان جنوبی تا مناطق عملیاتی موضوع تأمین اتوبوس‌های ایمن و استاندارد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی ؛ هاشمی در ستاد پشتیبانی راهیان نور بر ضرورت هماهنگی و مشارکت همه دستگاه‌های اجرایی در تأمین زیرساخت‌های اعزام کاروان‌های راهیان نور تأکید کرد.وی با اشاره به اهمیت تأمین ناوگان حمل‌ونقل دانش‌آموزی برای اعزام زائران به مناطق عملیاتی جنوب و غرب کشور، افزود: با توجه به مسافت طولانی خراسان جنوبی تا مناطق عملیاتی موضوع تأمین اتوبوس‌های ایمن و استاندارد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

استاندار با اشاره به سهم شهرستان‌ها در تأمین ناوگان مورد نیاز، از پیش‌بینی ظرفیت‌هایی برای طبس، قائن، بشرویه، سرایان، نهبندان، فردوس، زیرکوه و سایر شهرستان‌ها خبر داد.

هاشمی با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی، سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی استان افزود: پشتیبانی از راهیان نور یک مسئولیت جمعی است و مشارکت مجموعه‌های اقتصادی و دستگاه‌های اجرایی می‌تواند به تأمین مناسب‌تر نیاز‌ها و برگزاری منظم این برنامه فرهنگی و تربیتی کمک کند.

فرمانده سپاه انصارالرضای خراسان جنوبی هم گفت: فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت ریشه در دوران دفاع مقدس دارد و از مهم‌ترین سرمایه‌های معنوی و پشتوانه‌های اقتدار کشور است.

سردار بهروز در ستاد پشتیبانی راهیان نور افزود: بسیاری از موفقیت‌ها و دستاورد‌های کشور ریشه در فرهنگ ایثار، جهاد، مقاومت و شهادت دارد و امروز انتقال این فرهنگ به نسل جوان، ضرورتی انکارناپذیر است.

وی گفت: کشور ما سرشار از الگو‌های واقعی و افتخارآمیزی است که می‌توانند جایگزین اسطوره‌های خیالی و ساخته‌شده در فرهنگ بیگانه باشند.

فرمانده سپاه انصارالرضای خراسان جنوبی دوران دفاع مقدس را جلوه‌ای کم‌نظیر از فرهنگ انسان‌ساز ایثار و فداکاری دانست و گفت: برای زنده نگه داشتن این فرهنگ، همه دستگاه‌ها و مجموعه‌های فرهنگی باید با تمام توان پای کار بیایند.

سردار بهروز با اشاره به ضرورت تأمین هزینه‌های حمل‌ونقل و امکانات اردوگاهی اردو‌های راهیان نور، خواستار پیگیری و همکاری بیشتر دستگاه‌های مسئول برای رفع مشکلات اجرایی این برنامه‌ها شد.