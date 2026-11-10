مراسم اختتامیه «جایزه امیر» با هدف ترویج سبک زندگی مبتنی بر مهرورزی، نیکوکاری و خدمت به همنوعان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آیین اختتامیه «جایزه امیر» با هدف گسترش فرهنگ خدمت به انسان‌ها و معرفی الگو‌های اثرگذار در حوزه خیر و احسان برگزار شد. این رویداد که با حضور شخصیت‌های اجتماعی و نیکوکار برگزار شد، بر ضرورت بازگشت به ارزش‌های انسانی و سبک زندگی مبتنی بر محبت تمرکز داشت.

مهدی مسکنی، رئیس شورای سیاست‌گذاری جایزه امیر، در این مراسم ضمن قدردانی از حضور متنوع شرکت‌کنندگان، بر رسالت این جایزه تأکید کرد و گفت: جایزه امیر تلاش می‌کند با معرفی الگو‌های اثرگذار، سبک زندگی مبتنی بر مهر، محبت، خیرخواهی و خدمت به انسان‌ها را در جامعه گسترش دهد.

مسکنی با یادآوری نام و یاد جوانی ۲۵ساله که نام او با این جایزه پیوند خورده است، افزود: ممکن است عمر یک انسان کوتاه باشد، اما می‌تواند در همان فرصت محدود، زندگی بسیار مفید و اثربخشی داشته باشد.

در ادامه این مراسم، از نقش هیئت داوران و فعالان حوزه اجتماعی قدردانی شد. رئیس شورای سیاست‌گذاری جایزه امیر با اشاره به سوابق اجتماعی اعضای هیئت داوران، آنان را چهره‌های برجسته و شناخته‌شده در مسیر خدمت به مردم توصیف کرد.

وی همچنین با اشاره به فعالیت‌های خیرخواهانه اکبر رجبی، مدیرعامل مؤسسه کودکان فرشته‌اند، وی را از فعالان پیشرو در حوزه بازگرداندن هویت انسانی به افراد آسیب‌پذیر دانست. مسکنی افزود: «آقای رجبی بیش از دو دهه در حوزه فعالیت‌های اجتماعی و مدرسه‌سازی حضور داشته و در مسیر بازگرداندن هزاران فرد بی‌خانمان به زندگی، تلاش‌های بی‌شائبه‌ای انجام داده است.»