به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد ، علیرضا طاقه‌باف در نشست بررسی برنامه‌های پیشگیرانه و الزامات آمادگی دستگاه‌های اجرایی استان یزد در برابر پدیده ال‌نینو، به ریاست مدیرکل مدیریت بحران استان یزد ، با تشریح اقدامات سازمان جهاد کشاورزی اظهار داشت: با توجه به وابستگی مستقیم بخش کشاورزی به شرایط اقلیمی و آسیب‌پذیری آن در برابر مخاطرات طبیعی، افزایش آمادگی و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه از اولویت‌های مهم این سازمان است.

وی افزود: در همین راستا، اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی به بهره‌برداران از طریق ارسال پیامک، انتشار هشدارها و توصیه‌های پیشگیرانه در فضای مجازی و همچنین مکاتبه با مدیریت‌های جهاد کشاورزی شهرستان‌ها و ادارات تابعه برای پیگیری و اجرای اقدامات لازم در دستور کار قرار گرفته است.

طاقه‌باف ادامه داد: در سطح شهرستان‌ها نیز برگزاری نشست های کمیته‌های مدیریت بحران و تشکیل گروه های مشترک با مشارکت مدیریت جهاد کشاورزی، اداره منابع طبیعی و آبخیزداری، شبکه دامپزشکی و فرمانداری‌ها با هدف هماهنگی، شناسایی نقاط آسیب‌پذیر، بررسی تهدیدهای احتمالی و پیگیری اقدامات میدانی پیشگیرانه دنبال می‌شود.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد، ترویج فرهنگ بیمه در بخش کشاورزی را از دیگر محورهای مهم اقدامات پیشگیرانه دانست و گفت: اطلاع‌رسانی و ترغیب کشاورزان و بهره‌برداران به بیمه‌کردن محصولات، باغات، واحدهای تولیدی و دام و طیور، نقش مهمی در جبران خسارات احتمالی و کاهش تبعات اقتصادی مخاطرات طبیعی دارد.

وی خاطرنشان کرد: صیانت از زیرساخت‌ها و سرمایه‌های تولیدی، تداوم تولید و حفظ امنیت غذایی، مستلزم پیش‌بینی مخاطرات، آمادگی به‌موقع، هماهنگی بین‌بخشی و مشارکت فعال بهره‌برداران است و سازمان جهاد کشاورزی استان یزد با بهره‌گیری از ظرفیت مدیریت‌های شهرستانی و دستگاه‌های تخصصی، اجرای برنامه‌های پیشگیرانه را با جدیت دنبال می‌کند.