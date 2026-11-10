با فرارسیدن ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، شیعیان از تمامی نقاط جهان و با تکیه بر تنوع ملیتی خود، در کنار هم به سوگ این بانوی بی‌بدیل جهان اسلام نشسته‌اند؛ پدیده‌ای که فراتر از مرز‌های جغرافیایی، پیوند عمیق مومنان را به سیره ایشان نمایان می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم ، در حالی که شیعیان جهان با اندوه فراوان در سوگ شهادت حضرت زهرا (س) به سر می‌برند، تجمعات و مراسم عزاداری در سراسر جهان، تصویری ماندگار از وحدت شیعیان را به نمایش گذاشته است.

حضور گسترده پیروان اهل‌بیت (ع) از ملیت‌ها، زبان‌ها و فرهنگ‌های گوناگون در مراسم سوگواری آن حضرت در حرم حضرت معصومه (س)، نشان‌دهنده آن است که شخصیت حضرت زهرا (س) فراتر از مرزها، الگویی جهانی برای تمام مؤمنان است.

این همسویی و پیوند عاطفی میان شیعیان مختلف، در ایام سوگ این بانوی بزرگ، به نمادی از همبستگی در راستای اهداف والای دین اسلام تبدیل شده است؛ امری که نشان می‌دهد سیره و استقامتی که ایشان در زندگی خود تجلی بخشیدند، همچنان به عنوان منبع الهام‌بخش و نقطه اتکای شیعیان در سراسر جهان شناخته می‌شود.