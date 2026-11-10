به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، حضور پرشور مردم لرستان همچون سایر هموطنان در ۲۵۴ امین شب از تجمعات شبانه، پدیده‌ای شگفت‌انگیز است که ناظران جهانی را به حیرت واداشته است.

دشمن آمریکایی‌ـ صهیونیستی در توهم آن بود که کار ملت ایران را ظرف چند روز یکسره کند و با شهادت رهبران و فرماندهان نظامی، شیرازه کشور را از هم بگسلد، اما ملت ایران با تحمل سختی‌ها و ناملایمات مختلف جنگ، اکنون سران آمریکا و اسرائیل را به بیچارگی کشانده‌اند.