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امشب عملیات انفجار کنترلشده مهمات عملنکرده در محدوده جنوب شهر اصفهان شنیده میشود؛ شهروندان نگران نباشند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: این عملیات از ساعت ۱۸ تا ۲۱ در محدوده جنوب شهر اصفهان و صفه اجرا میشود.
منصور شیشه فروش افزود: این انفجارها کاملاً کنترلشده است و خطری برای شهروندان و ساکنان مناطق اطراف ندارد.
وی از شهروندان خواست؛ باحفظ آرامش، از توجه به شایعات و انتشار اخبار تأییدنشده خودداری کرده و اطلاعرسانیهای رسمی در این زمینه را دنبال کنند.