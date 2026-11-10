به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، علی امیری راد گفت: اصناف با انصاف شهرستان در زمینه عرضه کالا و خدمات ارزیابی و در قالب این پویش معرفی خواهند شد.

وی اضافه کرد: اصناف مراغه در همه ایام به‌خصوص جنگ تحمیلی اخیر در کنار مردم بوده‌اند و برای تامین کالا‌ها و خدمات تلاش کرده‌اند.

فرماندار مراغه افزود: در این طرح اصنافی که در زمینه‌های مشتری‌مداری، قیمت‌گذاری، عرضه کالا و خدمات با انصاف عمل کنند شناسایی و از آنها قدردانی خواهد شد.

وی گفت: اصناف با انصاف از سوی مردم، بازرسان و اعضای شورای تنظیم بازار ارزیابی و معرفی و با نصب بنر تجلیل و قدردانی خواهند شد.