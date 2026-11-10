تجمعات شبانه در خیابان‌های مهاباد، علیرغم سرمای شدید، با حضور پرشور شهروندانی که سنگر خیابان را رها نکردند، ادامه یافت. شرکت‌کنندگان در این تجمعات، بر عزم خود برای ایستادگی در مسیر حقوق و آرمان‌های وطنی تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، در حالی که سرمای شب بر خیابان‌های مهاباد سایه افکنده است، حضور مستمر مردم در تجمعات شبانه، از پایداری و اراده‌ای فراتر از شرایط جوی حکایت دارد. شهروندانی که از ساعت‌های پایانی شب در خیابان‌ها حضور یافته‌اند، نشان دادند که حتی سرمای طاقت‌فرسا نیز مانعی برای بیان خواسته‌ها و ایستادگی در مسیر وطن نیست.

گزارش‌ها از محل تجمع حاکی از آن است که شرکت‌کنندگان با رویکردی مصمم، از عزم خستگی‌ناپذیر خود برای پایداری در مسیر اهدافشان سخن می‌گویند. آنها با حضور خود در صحنه، بر این نکته تأکید دارند که اراده‌ی آنها برای رسیدن به حقوق و آرمان‌های خود، از هر سرمایی استوارتر و از هر چالشی پایدارتر است.

این تجمعات که با حضور گسترده مردم در خیابان‌های اصلی مهاباد همراه است، نشان‌دهنده سطح بالای مشارکت اجتماعی و پایداری روانی شهروندان در مواجهه با چالش‌های پیش رو است.