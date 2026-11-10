به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، با حضور نماینده ولی فقیه در دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی و رئیس، معاونان و مدیران این دانشگاه، فرمانده ناحیه سپاه کمیل و جمعی از خادمان آستان قدس رضوی، مزار خواجه اباصلت غبارروبی و عطرافشانی شد.



این آیین معنوی که صبح امروز برگزار شد، با قرائت زیارت امین الله و مداحی ایام فاطمیه همراه بود.

خواجه اباصلت هروی از خادمان مقرب حضرت رضا علیه السلام است که در زمان امامت حضرت نقش بسزایی در نشر معارف رضوی داشته و از شخصیت های ممتاز جهان تشیع است.