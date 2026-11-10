به گزارش اداره هواشناسی فردا چهارشنبه با عبور موج بارشی در مناطق شمالی و غربی استان رگبار باران و رعدوبرق و در ارتفاعات و گردنه‌ها بارش برف پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، در این مدت مه گرفتگی و کاهش محسوس دید افقی برای ارتفاعات و گردنه‌ها به خصوص در ساعات سرد شبانه روز انتظار می‌رود.

از لحاظ دمایی نیز سرمای هوا تا آخر خفته جاری استمرار دارد.

در ۲۴ ساعات گذشته سراب شهرک دهگلان با حداقل دمای منفی ۶ درجه و سلین هورامان با حداکثر دمای ۱۷ درجه سانتی گراد به ترتیب سردترین و گرم‌ترین نقاط استان گزارش شد.