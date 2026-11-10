المپیک جوانان؛ کنشلو در رده ۲۴ دوچرخه سواری تایم تریل
امیرپویان کنشلو، نماینده دوچرخهسواری کشورمان در رقابتهای تایمتریل انفرادی جاده بازی های المپیک جوانان، بیست و چهارم شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، امیرپویان کنشلو نماینده دوچرخهسواری کشورمان در رقابتهای تایمتریل انفرادی جاده بازی های المپیک جوانان ۲۰۲۶ داکار، به مقام بیست و چهارم رسید.
کنشلو که یکشنبه (۱۷ آبان) در ماده استقامت جاده به رقابت پرداخته بود، امروز (۱۹ آبان) در مسابقه تایمتریل انفرادی با ۳۸ رکابزن دیگر رقابت کرد و در پایان مسیر ۸٫۵ کیلومتری، با ثبت زمان ۱۱ دقیقه و ۳۷ ثانیه و ۴۴ صدم ثانیه در جایگاه بیستوچهارم قرار گرفت.
علیرضا حقی هدایت امیرپویان کنشلو را در این بازیها برعهده داشت.