امیرپویان کنشلو، نماینده دوچرخه‌سواری کشورمان در رقابت‌های تایم‌تریل انفرادی جاده بازی های المپیک جوانان، بیست و چهارم شد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، امیرپویان کنشلو نماینده دوچرخه‌سواری کشورمان در رقابت‌های تایم‌تریل انفرادی جاده بازی های المپیک جوانان ۲۰۲۶ داکار، به مقام بیست و چهارم رسید.

کنشلو که یکشنبه (۱۷ آبان) در ماده استقامت جاده به رقابت پرداخته بود، امروز (۱۹ آبان) در مسابقه تایم‌تریل انفرادی با ۳۸ رکابزن دیگر رقابت کرد و در پایان مسیر ۸٫۵ کیلومتری، با ثبت زمان ۱۱ دقیقه و ۳۷ ثانیه و ۴۴ صدم ثانیه در جایگاه بیست‌وچهارم قرار گرفت.

علیرضا حقی هدایت امیرپویان کنشلو را در این بازی‌ها برعهده داشت.