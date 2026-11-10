مدیرعامل شرکت گاز ایلام از روشن شدن موتورخانه‌های مرکزی مدارس و مراکز آموزش عالی از ۱۶ آذرماه و ادارات دولتی از اول دی‌ماه خبر داد و از شهروندان خواست با رعایت نکات صرفه‌جویی، پیک زمستان را با موفقیت پشت سر بگذارند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «علی سلیمانی» مدیرعامل شرکت گاز استان ایلام، با اشاره به تأکید شرکت ملی گاز و وزارت کشور گفت: تمامی موتورخانه‌های مرکزی در مدارس و مراکز آموزش عالی باید از ۱۶ آذرماه روشن شوند و قبل از این تاریخ هیچ اقدامی صورت نگیرد؛ سایر ادارات و دستگاه‌های دولتی نیز از اول دی‌ماه نسبت به روشن کردن موتورخانه‌های خود اقدام کنند.

وی با تأکید بر هدف پایداری گاز در استان افزود: تمام تلاش ما حفظ پایداری در استان است و از شهروندان ایلام انتظار داریم با استفاده از لباس گرم، پرده‌های ضخیم در منزل و کاهش دمای پکیج به محدوده ۴۰ تا ۵۰ درجه سانتی‌گراد، ما را در گذر از پیک زمستان یاری کنند.

شرکت گاز ایلام با تعیین زمان‌بندی مشخص برای روشن شدن موتورخانه‌های مراکز آموزشی و ادارات، در تلاش است تا با مدیریت مصرف، تأمین پایدار گاز را در فصل سرد برای همه بخش‌ها تضمین کند.