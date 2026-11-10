طرح «مالیات نشاندار» این امکان را برای مودیان فراهم کرده است تا با انتخاب مستقیم خود، در تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام منطقه مشارکت کنند؛ رویکردی که ساخت مرکز درمانی جامع پشت تپ مهاباد را با ۸۷ درصد پیشرفت به مراحل پایانی خود نزدیک کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، پرداخت مالیات امروز ابزاری کارآمد برای توسعه و عمران محلی تبدیل شده است؛ به‌طوری‌که در قالب طرح «مالیات نشاندار»، مودیان می‌توانند انتخاب کنند که مالیات پرداختی‌شان دقیقاً در چه طرحی هزینه شود. یکی از نمونه‌های موفق این طرح در مهاباد، احداث مرکز درمانی منطقه «پشت تپ» است که نقش مهمی در ارتقای شاخص‌های سلامت این منطقه ایفا می‌کند.

پیشرفت ۸۷ درصدی و نیاز به اعتبار ۱۵ میلیارد تومانی

مهران خضری، رئیس مرکز بهداشت و درمان مهاباد در این خصوص گفت: تنها طرحی که در شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهاباد مشمول طرح «مالیات نشاندار» شد، پروژه احداث مرکز ویژه پشت تپ است که پس از تصویب در فرمانداری، وارد فاز اجرایی شد.

وی با اشاره به مشخصات فنی این طرح افزود: متراژ عرصه این مرکز ۳ هزار متر مربع است که در قالب دو ساختمان مجزا احداث می‌شود. تاکنون برای اجرای این طرح ۲۲۰ میلیارد ریال هزینه شده و برای تکمیل و بهره‌برداری نهایی از آن به ۱۵ میلیارد تومان (معادل ۱۵۰ میلیارد ریال) اعتبار نیاز است.

پوشش درمانی بیش از ۲۰ هزار نفر

با تکمیل و بهره‌برداری از این مرکز درمانی، بیش از بیست هزار نفر از ساکنان پرجمعیت منطقه پشت تپ زیر پوشش خدمات جامع بهداشتی و درمانی قرار خواهند گرفت.

سیاوش مهرور، رئیس امور اداری مرکز بهداشت مهاباد نیز در همین زمینه تأکید کرد: احداث و توسعه این قبیل مراکز، گامی مؤثر برای افزایش رفاه اجتماعی، محرومیت‌زدایی و تحقق دسترسی عادلانه شهروندان به خدمات بهداشتی و درمانی خواهد بود.

اجرای موفق طرح مالیات نشاندار در مهاباد نشان می‌دهد که هدایت صحیح منابع مالیاتی به سمت نیاز‌های واقعی محلی، چگونه می‌تواند طرح های نیمه‌تمام را به سرانجام رسانده و گره‌گشای مشکلات مردم باشد.