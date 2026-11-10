معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: دولت برای پرداخت سهم ۵۰ درصدی هزینه اجرای سامانه‌های نوین آبیاری هیچ محدودیتی ندارد و کشاورزان می‌توانند متناسب با نیاز و تمایل خود از این حمایت برخوردار شوند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، جعفر گوهرگانی در سفر به شهرستان سراب با تأکید بر اولویت توسعه سامانه‌های نوین آبیاری در کشور اظهار کرد: دولت از نظر پرداخت سهم ۵۰ درصدی خود برای اجرای این سامانه‌ها محدودیتی ندارد و به مدیران سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌ها نیز اعلام کرده‌ایم که از هر میزان استقبال بهره‌برداران حمایت کنند.

وی افزود: سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌ها باید متناسب با درخواست کشاورزان، اقدامات لازم از جمله تشکیل پرونده، انجام مطالعات و فراهم‌سازی مقدمات اجرایی طرح‌های آبیاری نوین را بدون محدودیت در میزان تقاضا دنبال کنند.

معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به ضرورت مدیریت منابع آب تصریح کرد: افزایش بهره‌وری آب و کاهش تلفات و هدررفت این منبع حیاتی از اولویت‌های اصلی وزارت جهاد کشاورزی است و توسعه سامانه‌های نوین آبیاری می‌تواند نقش مؤثری در تحقق این اهداف، بهبود راندمان آبیاری و افزایش بهره‌وری تولید در بخش کشاورزی داشته باشد.

گوهرگانی تأکید کرد: کشاورزان در صورت تمایل به اجرای سامانه‌های نوین آبیاری می‌توانند از حمایت ۵۰ درصدی دولت برخوردار شوند و سازمان‌های جهاد کشاورزی نیز موظف‌اند زمینه تشکیل پرونده و انجام مراحل کارشناسی و مطالعاتی را فراهم کنند.

وی این موضوع را فرصت مناسبی برای کشاورزان سراسر کشور دانست و گفت: آمادگی دولت برای تأمین سهم خود، زمینه گسترش مشارکت بهره‌برداران و شتاب‌بخشی به نوسازی روش‌های آبیاری در بخش کشاورزی را فراهم می‌کند.