به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حسین براتی در در آیین رونمایی از برنامه‌های هفته کتاب که در استانداری خوزستان گفت: سی‌وچهارمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران فرصتی ارزشمند برای تقویت جایگاه کتاب و مطالعه در جامعه است که تلاش شد با طراحی برنامه‌های متناسب با ظرفیت‌های استان، این رویداد را به شکلی متفاوت برگزار کنیم.

وی با اشاره به اینکه امسال تلاش شد با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی، ادبی و هنری خوزستان، برنامه‌های متنوعی با محوریت ترویج فرهنگ مطالعه، پاسداشت هویت ایرانی و تقویت جریان تولید و نشر کتاب برگزار کنیم، ادامه داد: با توجه به پیام و تاکیدات مقام معظم رهبری درباره شاهنامه فردوسی و نقش این اثر ارزشمند در تبیین هویت تاریخی و فرهنگی ایران، بخشی از برنامه‌های امسال هفته کتاب خوزستان با محوریت شاهنامه، هویت ایرانی و وحدت اقوام طراحی شده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان با اشاره به اینکه به مناسبت سی‌وچهارمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: برگزاری سه برنامه فرهنگی در میادین اصلی شهر، اجرای ویژه‌برنامه «گفتمان شاهنامه؛ گفت‌وگوی پهلوانان»، برپایی نمایشگاه کتاب، برگزاری میزگرد «تاریخ و ادبیات اقوام ایرانی»، اهدای کتاب به مسافران در پایانه‌های مسافربری، راه‌آهن و فرودگاه‌های استان بخشی از این برنامه‌هاست.

براتی ادامه داد: اجرای طرح «از دور بوی کتاب در روستا»، ویژه‌برنامه کودک «حرف‌های من کتاب شد»، برنامه «متل‌ها و مثل‌ها»، سلسله شب‌های شعر با عنوان «شاعر شنیدنی»، احیای جایزه کتاب سال خوزستان، طرح «صدا دانه یاقوت»، برنامه «چراغ دانایی» با محوریت تبیین اندیشه‌های شهید آیت‌الله رئیسی و اجرای طرح ملی «پاییزه کتاب» از دیگر برنامه‌های این دوره است.

وی همچنین از اجرای طرح ملی پاییزه کتاب با مشارکت کتاب‌فروشی‌ها و ناشران استان خبر داد و گفت: در قالب این طرح، خریداران کتاب با ارائه کد ملی از ۲۰ درصد تخفیف برخوردار می‌شوند که فرصت مناسبی برای افزایش دسترسی مردم به کتاب و حمایت از کتاب‌فروشی‌هاست.