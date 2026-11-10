سی‌ویکمین اجلاس جهانی تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد، موسوم به کاپ ۳۱، با حضور سران و مقامات عالی‌رتبه کشور‌های جهان در آنتالیای ترکیه برگزار می‌شود. رئیس‌جمهور کشورمان نیز قرار است در این نشست حضور یابد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا؛ سی‌ویکمین اجلاس جهانی تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد، موسوم به کاپ ۳۱، با حضور سران و مقامات عالی‌رتبه کشور‌های جهان در آنتالیای ترکیه برگزار می‌شود. رئیس‌جمهور کشورمان نیز قرار است در این نشست حضور یابد؛ نشستی که مقابله با بحران تغییرات اقلیمی و آینده همکاری‌های جهانی برای حفاظت از محیط زیست، محور اصلی آن است.