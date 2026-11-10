حضور در نمایشگاه بین‌المللی صنایع فلزی و فولاد روسیه فرصت بسیار خوبی برای معرفی و عرضه ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری استان کرمان است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، استاندار کرمان با اشاره به سفر خود به همراه جمعی از مسئولان وزارت صمت و مدیران عامل بنگاه‌های بزرگ اقتصادی استان به شهر سن‌پترزبورگ روسیه، گفت: حضور در نمایشگاه بین‌المللی صنایع فلزی و فولاد این کشور فرصت بسیار خوبی برای معرفی و عرضه ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری استان کرمان است.

محمدعلی طالبی افزود: این هیئت برای شرکت در نمایشگاه بین‌المللی صنایع فلزی و فولاد روسیه در این شهر حضور یافته واین نمایشگاه در چند روز آینده ادامه خواهد داشت.

وی ادامه داد: در حاشیه این سفر، جلسه‌ای با سفیر ایران در روسیه برگزار و در این نشست، ظرفیت‌های اقتصادی استان کرمان و زمینه‌های گسترش ارتباط با روسیه بحث و بررسی می شود.

استاندار کرمان درباره توانمندی‌های استان در بخش کشاورزی گفت: کرمان از ظرفیت‌های قابل‌توجهی برای عرضه محصولات کشاورزی، از جمله محصولات گلخانه‌ای و دیگر تولیدات، برخوردار است و این محصولات می‌توانند در بازار روسیه فرصت مناسبی برای توسعه صادرات داشته باشند.

وی همچنین ظرفیت‌های استان در حوزه فولاد و معدن را از دیگر زمینه‌های توسعه همکاری با روسیه دانست و گفت: این توانمندی‌ها می‌تواند زمینه‌ساز سرمایه‌گذاری‌های مشترک باشد.

طالبی با اشاره به قول همکاری سفیر ایران در روسیه برای تقویت ارتباط بازرگانان و صنعتگران استان با این کشور، افزود: شرکت‌هایی از استان کرمان از جمله شرکت ملی صنایع مس، گل‌گهر و گوهرزمین حضور پررنگی در این نمایشگاه دارند.

استاندار کرمان تاکید کرد: با توجه به برنامه‌های نمایشگاه، مذاکرات مؤثری با سرمایه‌گذاران روس و هیئت‌های حاضر از دیگر نقاط جهان انجام شود.

وی ابراز امیدواری کرد: این سفر و مذاکرات انجام‌شده به معرفی هرچه بیشتر ظرفیت‌های استان و گسترش همکاری‌های اقتصادی و صنعتی کرمان با فدراسیون روسیه و دیگر کشور‌ها منجر شود.