مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی از ساخت ۲ هزار و ۸۴۴ واحد نهضت ملی مسکن در مهاباد خبر داد و گفت: ۵۰۰ واحد از این طرح‌ها دهه فجر امسال به بهره‌برداری می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، پیمان آرامون در بازدید از روند اجرای طرح‌های نهضت ملی مسکن مهاباد گفت:طرح ۱۶۸ واحدی مکریان پیشرفت خوبی دارد و با همکاری شهرداری، بخشی از هزینه‌های محوطه‌سازی این طرح تأمین می‌شود تا آورده متقاضیان کاهش یابد.

وی افزود: برنامه‌ریزی شده است فاز نخست طرح مکریان تا آذرماه تحویل شود و فاز‌های دوم و سوم نیز تا دهه فجر به پایان برسد.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی با اشاره به بازدید از زمین ۷.۵ هکتاری طرح مسکن در مهاباد گفت: این طرح در مقایسه با دو ماه گذشته پیشرفت قابل‌توجهی داشته و مراحل دریافت پروانه، نقشه‌کشی و تأیید نظام مهندسی، هم‌زمان با عملیات خاک‌برداری در حال انجام است.

آرامون با بیان اینکه هم‌اکنون ۲ هزار و ۸۴۴ واحد نهضت ملی مسکن در مهاباد در حال احداث است، گفت: آورده متقاضیان و تسهیلات بانکی دو منبع تأمین مالی این واحد‌ها هستند و بخش زیادی از مشکلات دریافت وام نیز برطرف شده است.

به گفته وی، در صورت تداوم همکاری‌ها، بخش عمده‌ای از پروژه‌های مسکن مهاباد تا عید به پایان می‌رسد.

سلام ستوده، نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به وجود ۹ هزار متقاضی نهضت ملی مسکن در این شهرستان گفت: تعدادی از متقاضیان آورده اولیه خود را واریز کرده‌اند و برخی نیز فاقد زمین هستند؛ ازاین‌رو، پیگیری‌هایی برای تأمین زمین موردنیاز این افراد انجام شده است.

وی افزود: روند الحاق ۲۰۰ هکتار زمین به محدوده مهاباد در حال پیشرفت است و قرار است این اراضی در قالب تعاونی به متقاضیان واگذار شود.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی نیز گفت: الحاق ۲۰۰ هکتار از اراضی محدوده مهاباد در شورای عالی معماری و شهرسازی تأیید شده است.

به گفته او، پیشرفت طرح های انبوه‌سازی استان از ۱۷ درصد در سال ۱۴۰۳ به ۶۸ درصد در سال ۱۴۰۵ رسیده و تا پایان سال بخشی از طرح‌ها به اتمام می‌رسد؛ به‌جز طرح ۱۴۰۰ واحدی بوکان.

آرامون همچنین از متقاضیان واجد شرایطی که تاکنون در طرح نهضت ملی مسکن ثبت‌نام نکرده‌اند خواست پس از اعلام زمان‌بندی، برای ثبت‌نام اقدام کنند.