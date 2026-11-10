به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ علیرضا خردمند گفت: شرکت‌کنندگان در این اردو‌ها از چهار یادمان شهدای فتح‌المبین، شهدای هویزه، شهدای بیت‌المقدس و یادمان شلمچه در شهرستان خرمشهر بازدید خواهند کرد.

وی ادامه داد: از مجموع ۱۰۰ هزار نفر اعزامی، حدود ۴۰ هزار نفر را دانش‌آموزان تشکیل می‌دهند که با همکاری بسیج دانش‌آموزی و اداره آموزش و پرورش به مناطق عملیاتی اعزام می‌شوند.

معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت ولی‌عصر (عج) خوزستان ادامه داد: همچنین پیش‌بینی شده است پس از اعزام دانش‌آموزان، حدود ۱۵ هزار دانشجو نیز در قالب اردو‌های راهیان نور به این مناطق اعزام شوند. در ادامه، حدود ۴۵ هزار نفر از اقشار مختلف و محلات استان نیز در این حرکت فرهنگی و معنوی حضور خواهند داشت.