تجربه نزدیک به ۱۵ سال مدیریت علمی و تخصصی سرو کهنسال ابرکوه، به‌عنوان الگویی موفق در حفاظت از میراث طبیعی کشور، در نشست تخصصی حفاظت و مدیریت درختان کهنسال ایران بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، نشست تخصصی حفاظت و مدیریت درختان کهنسال ایران با حضور استادان و متخصصان ملی، اعضای هیئت علمی دانشگاه یزد و کارشناسان محیط‌زیست استان‌های مختلف، به‌صورت حضوری و برخط برگزار شد.

حسن اکبری مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان یزد، در این نشست با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از دانش تخصصی و خرد جمعی در حفاظت از درختان کهنسال، گفت: سرو کهنسال ابرکوه فراتر از یک درخت، نمادی از ضرورت پیوند دانش، تجربه و مشارکت جمعی برای پاسداری از میراث طبیعی ایران است.

وی با اشاره به تجربه نزدیک به ۱۵ سال فعالیت کمیته فنی حفاظت از سرو ابرکوه افزود: تصمیم‌گیری‌های کارشناسی، مشارکت دستگاه‌های مسئول و پایش مستمر وضعیت درخت، از مهم‌ترین عوامل تداوم سلامت و شادابی این اثر طبیعی در مواجهه با فشار‌ها و تنش‌های محیطی سال‌های گذشته بوده است.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان یزد با بیان اینکه افزایش و پیچیدگی تنش‌های محیطی، حفاظت از درختان کهنسال را با چالش‌های جدی‌تری روبه‌رو کرده است، تصریح کرد: صیانت از این سرمایه‌های ارزشمند طبیعی با اقدامات مقطعی امکان‌پذیر نیست و نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت، تصمیم‌گیری علمی، نظارت مستمر و همکاری مؤثر دستگاه‌های مرتبط است.

اکبری همچنین با اشاره به معرفی اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست استان یزد به‌عنوان دبیرخانه برنامه ملی پرچمداری درختان کهنسال کشور، این مسئولیت را فرصتی برای انتقال تجربیات موفق حفاظت از سرو ابرکوه به دیگر استان‌ها دانست.

برگزاری این نشست و بهره‌گیری از تجربه ۱۵ ساله حفاظت از سرو ابرکوه، می‌تواند زمینه‌ساز تدوین رویکردی علمی و هماهنگ در مدیریت و صیانت از درختان کهنسال کشور و گامی مؤثر در پاسداری از میراث طبیعی و هویت تاریخی ایران باشد.