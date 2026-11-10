شهرستان قروه، قطب سنگ‌های معدنی استان است؛ موضوعی که در این میان مغفول مانده، قانون حقوق اجتماعی معادن برای بهره‌مند شدن مناطق و روستا‌های همجوار است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، فعالیت ۱۱ معدن پوکه در محور‌های احمدآباد، دیرکلو و قزلجه‌کند شهرستان قروه و نبود نظارت‌های کافی افزایش نگرانی‌های مردم این منطقه را به دنبال داشته است.

تردد مستمر کامیون‌های حامل پوکه با بار‌های سنگین و گاه خارج از ضوابط تعیین‌شده، موجب تخریب آسفالت، کاهش عمر مفید جاده‌ها و ایجاد مشکلات تردد برای ساکنان و رانندگان شده است.

مردم منطقه همچنین نسبت به نبود نظارت کافی بر حمل بار معادن انتقاد داشته و خواستار کنترل دقیق تناژ خودرو‌های باری هستند.

دادستان عمومی و انقلاب قروه درباره تخلفات صورت گرفته می‌گوید: در خصوص میزان برداشت و و نحوه بارگیری از معادن واضافه بار‌ها دستگا‌های مرتبط از جمله صنعت و معدن، راهداری و پلیس راه مسئول هستند و هر گونه اهمال ترک فعل محسوب می‌شود.