دفتر نهاد امامت جمعه کیش، زمان و روز برگزاری مراسم عزاداری ایام فاطمیه در مساجد و حسینیه‌های کیش را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، دفتر نهاد امامت جمعه کیش، اعلام کرد: مراسم عزاداری سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) در مسجد حضرت جوادالائمه (ع) با سخنرانی حجت الاسلام مهدی ادیب، چهارشنبه ۲۰ آبان بعد از نماز مغرب و عشاء و پنج‌شنبه ۲۱ تا شنبه ۲۳ آبان نیز برگزار می‌شود.

مراسم عزاداری در مسجد حضرت زینب (س) با سخنرانی حجت الاسلام سیدمحمد حسینی چهارشنبه و پنج‌شنبه ۲۱ و ۲۲ آبان بعد از نماز مغرب و عشاء میزبان عزاداران است.

مسجد حضرت امام صادق (ع) با سخنرانی حجج‌اسلام سلمانی و نقشبندی از روز سه‌شنبه ۱۹ آبان تا پنج‌شنبه ۲۱ آبان بعد از نماز مغرب و عشاء مراسم عزداری برگزار می‌کند.

مراسم عزاداری ایام فاطمیه در مسجد حضرت امام رضا (ع) با سخنرانی حجت الاسلام طباطبایی چهارشنبه ۲۱ تا جمعه ۲۳ آبان بعد از نماز مغرب و عشاء برگزار می‌شود.

مسجد المهدی (عج) واقع در بندرگاه کیش از چهارشنبه ۲۰ تا جمعه ۲۲ آبان بعد از نماز مغرب و عشاء مراسم عزاداری ایام فاطمیه را برگزار می‌کند.

مراسم عزاداری ایام فاطمیه در حسینیه قرآن و عترت (ع) با سخنرانی حجت‌الاسلام سیدمحمد حسینی از روز دوشنبه ۱۹ آبان تا چهارشنبه ۲۰ آبان از ساعت ۲۲:۱۵ برگزار می‌شود.

مراسم عزاداری در حسینیه محبّین الحسین (ع) با سخنرانی حجج‌اسلام سیدمحمد حسینی و محمد ملکی از روز دوشنبه ۱۹ تا چهارشنبه ۲۰ آبان از ساعت ۲۳:۳۰ با حضور قشر‌های مختلف مردم برگزار می‌شود.