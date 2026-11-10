رئیس مرکز اورژانس ۱۱۵ کهگیلویه و بویراحمد از وقوع تصادف زنجیرهای در جاده کمربندی گچساران به شیراز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، غفار فرد، رئیس اورژانس ۱۱۵، گفت: عصر امروز سه شنبه حادثه تصادف زنجیرهای سه دستگاه خودروی باری، کامیونت و سمند در محور کمربندی گچساران به شیراز، از محدوده سرابنیز به سمت پشکان، به مرکز ارتباطات اورژانس اعلام شد.
غفارفرد افزود: در این حادثه، یک نفر جان خود را از دست داد و سه نفر مصدوم شدند.
وی ادامه داد: مصدومان پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه به بیمارستان شهید رجایی گچساران منتقل شدند.