سامانه گرمسیری با پوشش ۵۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی در ایلام و کرمانشاه، زمینه بهره‌مندی ۸ هزار خانوار ایلامی و افزایش ۱۵ درصدی تولیدات کشاورزی استان را فراهم کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ سامانه گرمسیری یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های انتقال آب کشور است که با هدف توسعه کشاورزی، افزایش بهره‌وری و تأمین آب پایدار در استان‌های ایلام و کرمانشاه اجرا می‌شود.

«سیدرضا صادقی‌نژاد» معاون اجرایی سامانه گرمسیری گفت: از ۵۰ هزار هکتار، ۱۸ هزار هکتار در ایلام قرار دارد و شبکه آبیاری به‌جز ۲ هزار هکتار (با ۹۵ درصد پیشرفت) تکمیل شده است.

«تورج کرمی» مدیر آب و خاک جهاد کشاورزی ایلام افزود: ۸ هزار خانوار بهره‌مند شده‌اند و برداشت ذرت در دشت‌های گاوی و بان‌رحمان مهران آغاز شده است.

«امین شهاوند» جانشین معاون اجرایی نیز گفت: سالانه یک میلیارد مترمکعب آب انتقال می‌یابد و طول مسیر ۴۵۰ کیلومتر است؛ ۳۶ کیلومتر تونل، ۴۷۰ کیلومتر خط لوله و ۵۰ کیلومتر کانال اجرا شده و ۹۵ درصد طرح ثقلی است.