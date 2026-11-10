به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی صلح و ورزش امروز در آکادمی ملی المپیک برگزار شد.

در این برنامه امیرحسین زارع قهرمان کشتی جهان و ثریا آقایی عضو کمیته بین المللی المپیک، سرمربی تیم ملی بدمینتون و ملی پوش سابق این رشته به عنوان چهره ملی صلح سال معرفی شدند.

امین میرزازاده قهرمان کشتی فرنگی و افسانه حسامی فرد بانوی هیمالیانورد ایران دو برگزیده دوره قبلی این جایزه هستند.

این همایش همزمان با روز جهانی «علم در خدمت صلح»، به همت کمیسیون صلح و ورزش کمیته ملی المپیک با هدف توسعه و تبیین ظرفیت‌های ورزش در گسترش فرهنگ صلح، همزیستی و مسئولیت پذیری اجتماعی برگزار شد.

همایش ملی و بین المللی صلح و ورزش در دو بخش علمی و جشنواره بهترین‌ها برگزار شد. بخش علمی همایش شامل مقالات و سخنرانی استادان، پژوهشگران و صاحب نظران داخلی و خارجی بود که آخرین یافته‌های علمی و تجربیات خود را در این حوزه ارائه کردند.

همچنین در جشنواره صلح و ورزش، آثار برگزیده در بخش‌های عکس، کاریکاتور، مطبوعات (یادداشت و گفتگو) و هوش مصنوعی (نماهنگ، عکس و ایده) معرفی شدند.