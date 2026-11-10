

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، کتاب «جان‌پناه ارتش» به قلم زلیخا فکوری‌فر از نشر سرو، روایتی از زندگی سرتیپ جلال حاتمی است که با بازخوانی فراز‌هایی از زندگی و تجربه‌های او، جلوه‌هایی از ایثار، مسئولیت‌پذیری و خدمت را به تصویر می‌کشد. این اثر، فرصتی برای آشنایی مخاطبان با زندگی شخصیتی است که تجربه‌های او در قالب یک اثر مکتوب به ثبت رسیده است؛ روایتی از مردی که زندگی‌اش با حماسه و ایثار گره خورده است.

زلیخا فکوری پور نویسنده کتاب در این آیین گفت: این کتاب دو شخصیت اصلی به نام‌های مصطفی و جلال دارد. این دو با دو روایت موازی در این کتاب روایت‌گر رشادت‌های ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع از میهن عزیزمان در دوران دفاع مقدس هستند.

این برنامه از سوی کتابخانه ابن سینا با مشارکت کانون قلم‌آوران و با هدف ترویج فرهنگ مطالعه، پاسداشت آثار مکتوب و معرفی کتاب‌هایی با محوریت زندگی‌نامه و روایت‌های ایثار و خدمت برگزار می‌شود.





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