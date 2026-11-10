مدیرکل فرودگاه‌های استان یزد، با اشاره به وضعیت پروازی این فرودگاه گفت: در حال حاضر به طور متوسط هفته‌ای ۱۰۰ پرواز در فرودگاه یزد صورت می‌گیرد و این فرودگاه با وجود آسیب‌های ناشی از جنگ، از نخستین فرودگاه‌هایی بود که با انجام هماهنگی‌های لازم بازگشایی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد ،مرتضی حمیدپوربا اشاره به وضعیت پروازی فرودگاه یزد گفت: در حال حاضر به طور متوسط هفته‌ای ۱۰۰ پرواز در فرودگاه یزد انجام می‌شود و این فرودگاه با وجود آسیب‌های ناشی از جنگ، از نخستین فرودگاه‌هایی بود که با هماهنگی‌های لازم بازگشایی شد و دوباره به چرخه عملیاتی بازگشت. وی افزود: پرواز‌های فرودگاه یزد به مقاصد، تهران اهواز، بندرعباس، کیش و مشهد برنامه ریزی و برقرار شد.

مدیرکل فرودگاه‌های استان یزد همچنین از تکمیل و بهره‌برداری ۱۰ طرح عمرانی و خدماتی طی ماه‌های اخیر خبر داد و اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین این طرح ها، بازسازی و نوسازی و تعویض شیشه‌های برج مراقبت پرواز فرودگاه یزد بعداز حدودا ۴۰ سال بوده است.

حمیدپور با اشاره به اجرای طرح‌های مختلف در حوزه خدمات مسافری و زیرساخت‌های فرودگاهی خاطرنشان کرد: اقدامات انجام‌شده در حوزه‌های عملیات فرودگاهی و هوانوردی با هدف ارتقای کیفیت خدمات، بهبود زیرساخت‌ها و افزایش آمادگی عملیاتی فرودگاه و افزایش ضریب ایمنی پرواز‌ها صورت گرفته و در حال حاضر فرودگاه یزد در شرایط مناسبی برای ارائه خدمات به مسافران و تداوم پرواز‌ها قرار دارد.