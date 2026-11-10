تازه‌ترین گزارش‌های منتشر شده در انگلیس نشان می‌دهد، شمار کارتن خواب‌ها در این کشور برغم وعده دولت جدید انگلیس برای برچیدن آن و تامین سرپناه برای آنان رو به فزونی است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ تازه‌ترین برآورد‌ها نشان می‌دهد در ماه‌های اخیر بیش از هزار نفر بر شمار کارتن خواب‌ها در انگلیس افزوده شده است.

گزارش‌های رسمی بهار امسال از کارتن خوابی حدود ۹ هزار نفر در این کشور حکایت داشت.

اندی برنهام نخست وزیر انگلیس در آغاز به دست گرفتن سکان دولت وعده داد تا کریسمس برای همه کارتن خواب‌ها در این کشور سرپناه تامین می‌شود، اما اکنون روزنامه انگلیسی گاردین نوشته «وعده نخست وزیر برای اسکان دادن به تمام کارتن خواب‌ها که شب‌ها در خیابان می‌خوبند، تا کریسمس» در معرض خطر قرار گرفته است.

«فلورنس اشالومی» وزیر امور بی‌خانمان‌ها در پاسخ به این پرسش که آیا در شش هفته آینده به تمام افراد کارتن خواب در انگلیس پیشنهاد اسکان داده خواهد شد، گفت: ما امیدواریم که چنین پیشنهادی ارائه دهیم اما آنچه قطعاً فراهم می‌کنیم، مسیری برای خروج از خیابان برای تمام کسانی است که مایل به پذیرش این پیشنهاد باشند. او افزود که مسیر خروج از خیابان لزوماً به معنای تأمین مسکن نیست.

وزیر امور بی‌خانمان‌ها گفت: برای برخی افراد، این مسیر به دادن یک سرپناه ختم می‌شود؛ برای برخی دیگر، ممکن است شامل برنامه‌ای اختصاصی در حوزه سلامت روان یا سوءمصرف مواد باشد. ما به چنین اقداماتی متعهدیم.

اندی برنهام متعهد شده است که به عنوان بخش اصلی از نخست وزیری خود، به هر کارتن خواب در انگلیس، مسیری امن برای خروج از خیابان‌ها یا حمایت گسترده‌تر ارائه دهد. شورا‌های سراسر انگلیس اعلام کرده‌اند که تعداد خانواده‌های بی‌خانمان در نتیجه کمبود مزمن مسکن مقرون به صرفه، تقاضای بی‌سابقه برای اسکان موقت و توقف طولانی مدت کمک هزینه مسکن محلی در حال افزایش است، به این معنی که اجاره بها بسیار بیش‌تر از رفاه موجود برای افراد کم درآمد است.

متخصصان همچنین نگران تأثیر طرح آزادی زودهنگام زندان‌هایند، چرا که برخی از مجرمان بدون اسکان پایدار، آزاد می‌شوند و همچنین سیل اخراج‌های بدون تقصیر، قبل از ممنوعیت این روش در اول ماه می‌ رخ داده است.

طبق آمار رسمی، در پایان مارس ۲۰۲۶ میلادی ۱۳۵ هزار و ۶۰۰ خانوار بی‌خانمان در انگلیس، در سرپناه‌های اسکان موقت به سر می‌برند که نصابی بی‌سابقه است. این رقم حدود ۹۰ درصد بیش‌تر از یک دهه پیش و ۴ درصد بیش‌تر از سال قبل است.

برنهام در سخنرانی خود در برابر دفتر نخست وزیری، زمانی که در ۲۰ ژوئیه به نخست وزیری رسید، گفت: به زودی از آن در پشت سرم عبور خواهم کرد و نخستین دستور خود را صادر خواهم کرد، پایان دادن به کارتن خوابی در کشورمان.

ماه بعد، او از افزایش بودجه‌ای به مبلغ ۴۴۲ میلیون پوند خبر داد؛ اقدامی که آن را تلاشی ملی برای اسکان همه افراد کارتن خواب تا کریسمس نامید. در ماه اکتبر، او اختصاص ۴۳۲ میلیون پوند دیگر را (که از مارس ۲۰۲۷ در دسترس خواهد بود) اعلام کرد تا در زمستان پیش رو، راهکاری ایمن برای خروج افراد از خیابان فراهم شود و حمایت‌ها تا پایان دوره فعلی مجلس ادامه یابد.

اشالومی که در ماه ژوئیه از سوی برنهام منصوب شد، پیش‌تر توقف افزایش کمک‌هزینه مسکن محلی را یکی از موانع ساختاری و چالش‌های اساسی در مسیر کاهش بی‌خانمانی توصیف کرده بود. او هفته گذشته در جریان بازدید از یک مرکز اسکان موقت در منچستر، گفت: من از سال ۲۰۱۹ نماینده مجلس‌ هستم و از همان زمان پیگیر این موضوع بوده‌ام. شماری از مردم انگلیس ناتوانی مسئولان این کشور را که ششمین اقتصاد بزرگ جهان را داراست شرم‌آور دانستند و بر ضرورت تامین هرچه سریعتر سرپناه برای کارتن خواب‌ها در این کشور در آستانه فصل زمستان تاکید کردند.