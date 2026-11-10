پنجاه و ششمین اردوی راهیان پیشرفت با حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه شهرستان خواف خراسان رضوی در تصفیه‌خانه فاضلاب شهری خواف برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، در این بازدید، خبرنگاران ضمن آشنایی با روند اجرای طرح فاضلاب شهری خواف و بخش‌های مختلف تصفیه‌خانه، در جریان اقدامات انجام شده و برنامه‌های پیش‌رو برای تکمیل شبکه فاضلاب شهری قرار گرفتند.

سرهنگ پاسدار محسن دلیر، فرمانده پایگاه مقاومت بسیج ادارات و کارخانجات شهرستان خواف، اظهار کرد: اردو‌های راهیان پیشرفت فرصتی برای معرفی توانمندی متخصصان داخلی و دستاورد‌های ارزشمند نیرو‌های ایرانی بوده که تصفیه‌خانه فاضلاب شهری خواف یکی از نمونه‌های شاخص آن در حوزه زیرساخت‌های منطقه است.

مدیر طرح و توسعه شرکت سیمیدکو با اشاره به پیشینه اجرای طرح فاضلاب شهری خواف افزود: این طرح در سال ۱۳۹۹ و در قالب تفاهم‌نامه با شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی تعریف شد و بر اساس آن، شرکت آب و فاضلاب به‌عنوان سرمایه‌پذیر و سیمیدکو به‌عنوان سرمایه‌گذار در اجرای طرح مشارکت کردند.

اکبر بازوند، ادامه داد: با توجه به استقرار صنایع در منطقه کم‌آبی مانند خواف، تامین پایدار آب و کاهش وابستگی به منابع آب زیرزمینی از ضرورت‌های مهم فعالیت صنعتی بوده که از همین رو، اجرای این طرح با نگاه آینده‌نگرانه و با هدف استفاده از ظرفیت پساب شهری در چرخه تامین آب صنعت دنبال شد.

بازوند خاطرنشان کرد: بر اساس قرارداد منعقد شده با شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی، طول شبکه جمع‌آوری فاضلاب شهری با احتساب توسعه شهری ۱۴۴ کیلومتر پیش‌بینی شده که در حال حاضر حدود ۱۳۰ کیلومتر آن در محدوده فعلی طرح قرار دارد.

مدیر طرح و توسعه شرکت بیان کرد: این طرح شامل ۱۲ هزار انشعاب خانگی، ساخت تصفیه‌خانه با ظرفیت روزانه ۶ هزار و ۵۰۰ مترمکعب و اجرای خط انتقال پساب از تصفیه‌خانه تا مجتمع سیمیدکو به طول ۲۷ کیلومتر است. امکان افزایش ظرفیت تصفیه‌خانه تا ۸ هزار و ۵۰۰ مترمکعب در افق ۱۵ ساله نیز پیش‌بینی شده است.

وی با بیان اینکه طرح در سال‌های گذشته مراحل مختلف اجرا را پشت سر گذاشته است، گفت: سه سال پس از بازدید قبلی خبرنگاران از این محل، اکنون تصفیه‌خانه به بهره‌برداری رسیده و فرآیند تصفیه و انتقال پساب انجام می‌شود. در طول اجرای طرح، حتی در روز‌های جنگ نیز وقفه در راه‌اندازی آن ایجاد نشد.

مدیر طرح و توسعه شرکت ادامه داد: از مجموع ۱۳۰ کیلومتر شبکه جمع‌آوری فاضلاب، تاکنون بیش از ۱۰۰ کیلومتر اجرا شده و شرایط اتصال ۶ هزار و ۵۰۰ انشعاب از مجموع ۱۲ هزار انشعاب پیش‌بینی شده فراهم است.

وی با اشاره به هزینه‌های اتصال منازل به شبکه فاضلاب تاکید کرد: با توجه به دشواری احتمالی تامین هزینه انشعابات داخلی برای مردم، تصمیم گرفتیم این هزینه به باری بر دوش شهروندان تبدیل نشود. به همین منظور، پیمانکار مربوط انتخاب شده و از حدود دو هفته گذشته فعالیت خود را آغاز کرد.

بازوند افزود: مبلغ مناقصه اجرای این بخش، شامل نصب انشعابات داخلی منازل، حدود ۳۰۰ میلیارد تومان است و برنامه‌ریزی شده اتصال ۶ هزار و ۵۰۰ واحد در بازه زمانی شش‌ماهه انجام شود.

وی گفت: شرکت آب و فاضلاب مبلغ ۲۷ میلیون تومان را به‌عنوان حق اشتراک هر مشترک تعیین کرده بود که از این مبلغ، ۱۴ میلیون تومان سهم سیمیدکو مطابق قرارداد بود. این مجموعه در راستای کاهش هزینه‌های مردم، از دریافت سهم ۱۴ میلیون تومانی خود صرف‌نظر کرده است.

مدیر طرح و توسعه شرکت تاکید کرد: مبالغی که در حال حاضر بابت حق اشتراک یا خدمات فاضلاب در قبوض شهروندان درج شده، مربوط به آب و فاضلاب بوده و این شرکت در آن سهمی ندارد.

بازوند با اشاره به برنامه‌های پیش‌رو برای تکمیل شبکه فاضلاب شهری خواف گفت: تکمیل بخش شمالی شهر و محله لاج در برنامه قرار دارد و فرآیند مناقصه اجرای ۳۰ کیلومتر باقی‌مانده از شبکه در فاز سوم در حال انجام است.

وی در پاسخ به پرسشی درباره احتمال انتشار بوی نامطبوع از تصفیه‌خانه گفت: فرآیند تصفیه انتخاب‌شده برای این مجموعه از نوع A۲O است و با توجه به ماهیت این روش، در شرایط بهره‌برداری متعارف انتشار بوی نامطبوع وجود ندارد.