فرمانده انتظامی گیلان از دستگیری ۸۶۱ نفر از معتادان متجاهر، خرده‌فروشان و قاچاقچیان مواد مخدر و کشف بیش از ۲۱۲ کیلوگرم انواع مواد در اجرای طرح آرامش در شهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سردار حسین حسن‌پور با اشاره به اینکه با اجرای طرح چهار روزه آرامش در شهر بیش از ۲۱۲ کیلوگرم انواع مواد کشف شد گفت: ۸۶۱ نفر از معتادان متجاهر، خرده‌فروشان و قاچاقچیان مواد مخدر نیز شناسایی و دستگیر شدند.

وی افزود: این طرح با هدف برخورد با سوداگران مرگ و جمع‌آوری معتادان متجاهر در سطح استان به اجرا درآمد.