چهارمین نشست انجمن کتابخانه‌های عمومی شهرستان مهریز با محوریت برنامه‌ریزی برای برگزاری سی‌وچهارمین دوره هفته کتاب و کتابخوانی و تسریع در راه‌اندازی کتابخانه سیار برای ارائه خدمات به روستا‌های بدون کتابخانه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، چهارمین نشست انجمن کتابخانه‌های عمومی شهرستان مهریز با محوریت برنامه‌ریزی برای برگزاری سی‌وچهارمین دوره هفته کتاب و کتابخوانی و تسریع در راه‌اندازی کتابخانه سیار برای ارائه خدمات به روستا‌های بدون کتابخانه برگزار شد. در این نشست، راهکار‌های توسعه فرهنگ کتابخوانی، افزایش مشارکت دستگاه‌های اجرایی و اجرای برنامه‌های فرهنگی و ترویجی در سطح شهرستان مورد بررسی قرار گرفت.

فرماندار مهریز با تأکید بر ضرورت گسترش خدمات کتابخانه‌ای در مناطق روستایی، از هماهنگی‌ها و انعقاد تفاهم‌نامه میان بخشداری و نهاد کتابخانه‌های عمومی برای راه‌اندازی کتابخانه سیار خبر داد و ابراز امیدواری کرد این طرح به‌زودی به مرحله اجرا برسد تا ساکنان روستا‌های بدون کتابخانه نیز از خدمات کتابخوانی بهره‌مند شوند.

در این نشست همچنین بر استفاده از ظرفیت مدارس، مراکز فرهنگی و تجمعات مردمی برای ترویج فرهنگ مطالعه تأکید شد.

رونمایی از دو اثر نویسندگان مهریزی، برگزاری نشست‌های مطالعاتی و نقد کتاب، نمایش عروسکی با موضوع کتاب و کتابخانه، شعرخوانی، بازدید دانش‌آموزان از کتابخانه‌ها، مسابقه نقاشی و اجرای برنامه ده دقیقه با کتاب در تجمعات شهرستان از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای هفته کتاب و کتابخوانی در مهریز است.

همچنین حمایت از گروه نویسندگی تاریخ شفاهی مهریز و مساعدت برای چاپ و انتشار آثار این گروه از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این نشست بود.

سی‌وچهارمین دوره هفته کتاب و کتابخوانی امسال با شعار با کتاب گفت‌و‌گو کنیم برگزار می‌شود و کتابخانه‌های عمومی مهریز نیز با اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی در تلاش‌اند زمینه حضور بیشتر اقشار مختلف جامعه به‌ویژه کودکان و نوجوانان را در فعالیت‌های کتابخوانی فراهم کنند.