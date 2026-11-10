به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، مدیر کوهستان پارک پنجه علی گفت: این مراسم ساعت ۱۴ از ورزشگاه شهدای دوراهی ایسینی آغاز شده و عزاداران به سمت زیارتگاه شاه‌منصور (یا ورودی مربوطه) حرکت می‌کنند.

کیانوش دهقانی پور افزود: در طول این مسیر پیاده‌روی، ۸۵ موکب مردمی برای خدمت‌رسانی و پذیرایی از عزاداران پیش‌بینی شده است.

وی گفت: همچنین در محل تجمع شبانه (زیر پرچم)، ۴۰ موکب دیگر تدارک دیده شده تا میزبان دلدادگان اهل‌بیت (ع) باشند.

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مدیر کوهستان پارک پنجه علی با اشاره به اینکه این مراسم‌ها با سینه زنی و نوحه خوانی همراه است افزود: در طول ایام فاطمیه، هر شب مراسم منبرخوانی و نوحه خوانی سنتی در این اماکن برپا است.