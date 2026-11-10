مراسم کاروان نماز، جشنواره غذاهای محلی و بازارچه سنتی به مناسبت ایام فاطمیه با مشارکت دانش‌آموزان دبیرستان تربیت روستای تنگه ۳ شهرستان آبادان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیر دبیرستان تربیت روستای تنگه ۳، با اشاره به اهداف برگزاری این برنامه‌ها گفت: مدارس علاوه بر رسالت آموزشی، باید پایگاهی برای ترویج فرهنگ معنویت، مشارکت، همدلی و همکاری میان دانش‌آموزان باشند.

فاطمه خلیلی‌نیا، افزود: اجرای چنین برنامه‌هایی فرصتی برای تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری و مشارکت دانش‌آموزان و آشنایی آنان با فرهنگ و سنت‌های بومی و محلی فراهم می‌کند.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به ظرفیت‌های دانش‌آموزان مناطق روستایی گفت: دانش‌آموزان روستایی از نظر استعداد، توانمندی و آرزوها تفاوتی با دانش‌آموزان شهری ندارند و باید فرصت دیده شدن و شکوفایی استعدادهای آنان فراهم شود.

مدیر دبیرستان تربیت روستای تنگه ۳، ادامه داد: هدف از این برنامه‌ها توجه بیشتر به دانش‌آموزان روستایی و فراهم کردن زمینه حضور و مشارکت آنان در فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی است.